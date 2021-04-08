Лаврентьев и Асад обсудили агрессивную санкционную политику Запада в отношении Сирии

Президент Сирии Башар Асад и спецпредставитель президента России по САР Александр Лаврентьев обсудили международную повестку и вопросы двустороннего сотрудничества.

Президент Сирии Башар Асад и спецпредставитель президента России по САР Александр Лаврентьев обсудили международную повестку и вопросы двустороннего сотрудничества.

В ходе встречи сирийский лидер и российский дипломат обсудили широкий спектр вопросов, в том числе касающихся агрессивной политики ряда западных стран в отношении Сирии, передает ФАН.

Лаврентьев и Асад подтвердили намерение продолжать сотрудничество и прилагать совместные усилия для смягчения последствий несправедливых ограничений. Представитель России заявил о готовности Москвы продолжить оказание помощи республике в борьбе с терроризмом и восстановлении инфраструктуры.

Напомним, что с 2011 года против Сирии действуют международные санкции, список которых постоянно расширяется. Летом минувшего года власти США подписали так называемый "Акт Цезаря", который подразумевает ограничительные меры в отношении лиц, связанных со строительной, добывающей и перерабатывающей промышленностью страны.