Путин и Алиев договорились об активизации контактов в различных форматах

Российский лидер Владимир Путин провел телефонные переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Лидеры обсудили обстановку в Нагорном Карабахе.

Российский лидер Владимир Путин провел телефонные переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Лидеры обсудили обстановку в Нагорном Карабахе.

В сообщении пресс-службы Кремля говорится, что беседа проходила с учетом российско-армянских переговоров, которые состоялись 7 апреля. Основной темой разговора Алиева и Путина стала ситуация в Карабахе и пути для ее дальнейшей стабилизации.

"В частности, предметно рассмотрены вопросы обеспечения мира, безопасности и поступательного социально-экономического развития региона, а также ход работы по восстановлению транспортных коммуникаций", — говорится в сообщении.

Подчеркивается, что в ходе переговоров было достигнуто соглашение об активизации контактов между РФ и Азербайджаном в различных форматах.