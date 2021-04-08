Суд назначил даты слушаний по делу против лжесвидетелей Ефремова

Пресненский суд Москвы назначил рассмотрение дел в отношении лжесвидетелей по делу о ДТП с участием актера Михаила Ефремова, сообщает пресс-служба дворца правосудия.

Пресненский суд Москвы назначил рассмотрение дел в отношении лжесвидетелей по делу о ДТП с участием актера Михаила Ефремова, сообщает пресс-служба дворца правосудия.

Трех человек будут судить по уголовному делу о даче заведомо ложных показаний. Свидетелю Александру Кобецу назначено слушание на 14 апреля, заседание по делу Левана Бадасяна состоится 19 апреля, а Андрея Гаева 20 апреля.

Это трое свидетелей защиты по делу Ефремова. Речь идет о заявлениях, что в момент аварии артист якобы был на пассажирском кресле. Недавно материалы дела передали в Пресненский суд Москвы.