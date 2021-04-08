Баранец предостерег НАТО от атаки на Калининград

Эксперт шведского Института оборонных исследований Фредрик Вестерлунд считает, что в случае обострения Калининградскую область будет сложно оборонять от НАТО длительное время, и «из Литвы и Польши ее можно простреливать артиллерией насквозь».

Эксперт шведского Института оборонных исследований Фредрик Вестерлунд считает, что в случае обострения Калининградскую область будет сложно оборонять от НАТО длительное время, и «из Литвы и Польши ее можно простреливать артиллерией насквозь». Однако аналитик показал, что не разбирается в боевом потенциале российской группировки, заявил военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец.

Он предостерег, что в случае нападения на Калининградскую область армия России не станет обращать внимание на границы Латвии, Литвы, Эстонии и Польши.

«Не забывайте, что рядышком — Балтийский флот, у которого есть "их величества" "Калибры". Они летят на расстояние 2500-3000 километров, и это тоже нужно учитывать», — пояснил Баранец в эфире Sputnik

Россия никогда не отдаст на растерзание НАТО Калининградскую область. Альянсу придется иметь дело не с самодостаточной калининградской группировкой сил, а с миллионной Российской армией.

Заявления шведского аналитика не имеют ничего общего с трезвой оценкой ситуации в регионе, добавил Баранец.

«Спасибо российской разведке — мы знаем, что в НАТО Калининградская область называется "зоной затрудненного доступа". Спасибо, что так назвали: мы вам устроим там очень серьезные затруднения, если полезете»,— с иронией заключил гость эфира.

На Западе регулярно заявляет о якобы «растущей угрозе» со стороны России и Китая. В Москве, напротив, отмечают наращивание военной активности НАТО в непосредственной близости от российских границ.