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18:25   8 Апреля 2021
Происшествия

Пьяный житель Красноярска ударил чужого ребенка ножом

Пьяный житель Красноярска ударил чужого ребенка ножом

Нетрезвый житель Красноярска затащил девятилетнего ребенка в квартиру и ударил ножом в шею. Мальчика увезли в реанимацию, пишет Telegram-канал Mash.

Инцидент произошел в микрорайоне "Взлетка". Школьники направлялись в гости к товарищу и зашли в подъезд его дома, где оказался пьяный 46-летний мужчина. В какой-то момент он схватил одного из ребят, затащил в свою жилплощадь и ранил ножом.

Шум услышали соседи, которые вызвали полицию и скорую помощь. До прибытия стражей порядка они удерживали нападавшего. Окровавленного мальчика передали врачам, его состояние оценивается как тяжелое. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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#ребенок #нападение #красноярск

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