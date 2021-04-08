Пьяный житель Красноярска ударил чужого ребенка ножом

Нетрезвый житель Красноярска затащил девятилетнего ребенка в квартиру и ударил ножом в шею. Мальчика увезли в реанимацию, пишет Telegram-канал Mash.

Нетрезвый житель Красноярска затащил девятилетнего ребенка в квартиру и ударил ножом в шею. Мальчика увезли в реанимацию, пишет Telegram-канал Mash.

Инцидент произошел в микрорайоне "Взлетка". Школьники направлялись в гости к товарищу и зашли в подъезд его дома, где оказался пьяный 46-летний мужчина. В какой-то момент он схватил одного из ребят, затащил в свою жилплощадь и ранил ножом.

Шум услышали соседи, которые вызвали полицию и скорую помощь. До прибытия стражей порядка они удерживали нападавшего. Окровавленного мальчика передали врачам, его состояние оценивается как тяжелое. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.