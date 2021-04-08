Бастрыкин поручил доложить о ситуации со свалкой человеческих органов в Иркутске

Председатель СК РФ поручил проанализировать ситуацию со свалкой частей тел на одной из промбаз региона и провести процессуальную проверку.

Председатель СК РФ поручил проанализировать ситуацию со свалкой частей тел на одной из промбаз региона и провести процессуальную проверку.

Жители микрорайона Ново-Ленино в Иркутске стали замечать лужи крови рядом с контейнерами и обратились в полицию, сообщал ФАН. Выяснилось, что несколько медучреждений свозят туда ампутированные конечности, органы и ткани, удаленные после операций. По правилам подобные медицинские отходы необходимо утилизировать в специальной печи, которой нет на промбазе.

Как говорится в сообщении ведомства, председатель СК РФ поручил подчиненным проанализировать ситуацию и "при наличии достаточных оснований провести процессуальную проверку" по фактам в материалах СМИ. По данным СК, такие отходы могут стать источником болезней, поэтому на месте их сжигания должны быть санитарная зона и холодильное оборудование.