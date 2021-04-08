Призером конкурса "Экономическое возрождение России" стало издание "Экономика сегодня"

Церемония награждения победителей всероссийского конкурса "Экономическое возрождение России" состоялась в Москве. ФБА "Экономика сегодня" стало победителем в одной из номинаций.

Церемония награждения победителей всероссийского конкурса "Экономическое возрождение России" состоялась в Москве. ФБА "Экономика сегодня" стало победителем в одной из номинаций.

Глава Медиагруппы "Патриот", в состав которой входит "Экономика сегодня", Николай Столярчук получил диплом за победу СММ в номинации "Лучшие федеральные средства массовой информации".

Сейчас сложнее всего писать позитивные новости о России и защищать информационный суверенитет страны. По непонятной причине именно за них блокирует Facebook и накладывают американские санкции, в том числе на издание "Экономика сегодня", отмечается на сайте Медиагруппы.

Столярчук заявил, что именно такие СМИ стоят на передовой, а противники называют их "ватниками" и "лапотниками".

"В ватниках наши деды победили фашизм. По поводу лаптей хочется вспомнить частушку из голубого огонька: "Пусть нас лапотной Россией называет Вашингтон, мы сегодня запустили лапоть свыше пяти тонн", — подчеркнул он.

Главной целью конкурса является стимулирование развития экономического направления в отечественной журналистике, объективного отражения проблем становления и успехов предпринимательства.