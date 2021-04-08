Галкин поделился эмоциями после фильма Козловского "Чернобыль: Бездна"

Шоумен Максим Галкин и певица Алла Пугачева стали первыми, кто оценил работу Данилы Козловского. Актер подался в режиссеры и снял фильм о катастрофе на Чернобыльской АЭС.

Шоумен Максим Галкин и певица Алла Пугачева стали первыми, кто оценил работу Данилы Козловского. Актер подался в режиссеры и снял фильм о катастрофе на Чернобыльской АЭС.

Юморист с Примадонной были на закрытом показе и сейчас Галкин решил поделиться эмоциями после просмотра. В Instagram шоумен рассказал, что картина произвела на них с супругой невероятное впечатление. Фильм держал интригу, напряжение.

"Драматичная, захватывающая, не отпускающая ни на секунду кинокартина", – написал он.

Для Аллы Пугачевой ситуация в Чернобыле имеет личное значение, потому фильм растрогал ее и вызвал бурю эмоций. После аварии на АЭС певица приехала в Припять по просьбе ликвидаторов и дала там концерт. Она рисковала, но не могла остаться равнодушной к людям. Это был порыв души.