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18:15   8 Апреля 2021
Политика

Алексей Русских назначен новым врио губернатора Ульяновской области

Алексей Русских назначен новым врио губернатора Ульяновской области

Депутат Госдумы РФ Алексей Русских получил должность врио губернатора Ульяновской области. Об этом свидетельствует соответствующий указ.

Президент России Владимир Путин одобрил прошение об отставке губернатора Ульяновской области Сергея Морозова. Политик ранее объявил об этом в соцсетях. Российский лидер назначил Алексея Русских врио главы региона. Владимир Путин подписал соответствующий указ в четверг.

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