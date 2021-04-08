Экономист Улатов объяснил преимущества кросс-субсидирования тарифов в России

Экономический советник Евразийского фонда стабилизации и развития Сергей Улатов рассказал, какая реформа перекрестного субсидирования нужна России.

Экономический советник Евразийского фонда стабилизации и развития Сергей Улатов рассказал, какая реформа перекрестного субсидирования нужна России.

Объяснения опубликовал сайт 360tv.ru: в России действует политика кросс-субсидирования в электроэнергетике. Это значит, что одна часть потребителей оплачивает некоторую долю потребления за другую часть. То есть население платит уменьшенный тариф, а предприятия и бизнесмены возмещает эту скидку из своих средств.

"Перед правительством встает вопрос, каким образом можно повысить тариф — для всего населения либо для части, а малоимущим предоставить определенные льготы", — рассуждает специалист.

На предпринимателей ложится серьезная социальная нагрузка. Сергей Улатов считает, что это неправильная ситуация и проблему следует решать. Одновременно нельзя слишком сильно поднимать плату за электроэнергию для простых граждан.

Оптимальным решением станет кросс-субсидирование только внутри населения, когда разницу в тарифах будет покрывать самая богатая прослойка людей.