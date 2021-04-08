Пострадавшая в ДТП с Эдвардом Билом консультант Госдумы вышла из комы

Водитель Volkswagen, пострадавшая в ДТП с участием пранкера Эдварда Била, вышла из комы. Ее перевели в палату интенсивной терапии.

Водитель Volkswagen, пострадавшая в ДТП с участием пранкера Эдварда Била, вышла из комы. Ее перевели в палату интенсивной терапии.

Устроивший массовое ДТП в центре Москвы блогер заявил, что готов продать все свои автомобили, чтобы оказать помощь консультанту Госдумы Марии Артемовой, получившей серьезные травмы. Он отметил, что его команда поддерживает связь с представителями женщины.

Комментируя свой выезд на полосу встречного движения, Эдвард Бил заверил, что не понимает, как это произошло. Участниками аварии стали пять автомобилей. Предполагаемому виновнику может грозить до двух лет тюрьмы.