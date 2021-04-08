Китайское телевидение объявило бойкот западным брендам

СМИ считают, что это начало новой торговой войны.

В недавних эпизодах популярного китайского сериала Sisters Who Make Waves («Сестры-нарушительницы спокойствия» — англ.) появились мужчины с полностью «замыленной» одеждой, сообщает американское консервативное издание Breitbart.

СМИ считают, что одежда подверглась цензуре из-за западного происхождения, подобно недавнему случаю на популярном китайском реалити-шоу Chuang 2021, где аналогично оказались «размыты» все западные бренды.

Издание предполагает, что это первые ответные шаги Коммунистической партии Китая на недавно введенные санкции США и ЕС в отношении правительственных чиновников из-за нарушения прав человека в стране и ситуации с уйгурами-мусульманами, которых, по мнению Запада, Китай эксплуатирует на хлопковых плантациях.

Шведский производитель одежды H&M тоже присоединился к объявившим санкции, сообщив, что прекращает закупки китайского хлопка. Чиновники Китая мгновенно отреагировали на это, удалив упоминание H&M из китайского интернета.

«Некоторые из брендов, включают Nike, Adidas и Puma, которые являются членами Better Cotton Initiative (BCI), некоммерческой группы, которая выступает за этичное производство хлопка <...> приостанавливают деятельность в Синьцзяне <...> сославшись на обвинения и возрастающие риски принудительного труда», — сообщают журналисты BBC.

В чем причина?

Зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года. Соединенные Штаты и союзники, возможно, будут бойкотировать мероприятие по политическим мотивам. Взаимоотношения стран будут ухудшаться, а количество санкций возрастать по мере приближения спортивных игр.