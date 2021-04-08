ФСБ задержала директора нижегородского управления инженерной защиты Ежкова

Сотрудники ФСБ задержали директора управления инженерной защиты Нижнего Новгорода Алексея Ежкова. Чиновника подозревают в коррупции.

Сотрудники ФСБ задержали директора управления инженерной защиты Нижнего Новгорода Алексея Ежкова. Чиновника подозревают в коррупции.

Следствие считает, что управление в мае 2020 года выступило в качестве заказчика для выполнения работ по укреплению склона Похвалинского съезда после сошедшего оползня. После завершения работ Ежков потребовал от подрядчика взятку имущественного характера. Чиновник попросил привезти ему материалы для строительства личного дома. Сумма взятки оценивается в 220 тыс. рублей.

Ежков подписал отчетные документы о завершенных работах только после выполнения его условия. В настоящее время проводятся следственные действия. Фигуранта допрашивают, изымается документация. В скором времени задержанному предъявят обвинение.