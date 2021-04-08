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17:48   8 Апреля 2021
Общество

Подрядчиков и чиновников заподозрили в хищении бюджетных денег в Улан-Удэ

Подрядчиков и чиновников заподозрили в хищении бюджетных денег в Улан-Удэ

По факту хищения бюджетных средств в размере 100 млн рублей возбуждено уголовное дело. В преступлении подозревают дорожников и должностных лиц администрации Улан-Удэ.

Правоохранители провели обыски в офисах нескольких строительных компаний и по месту жительства их руководителей. Речь идет об улан-удэнской ООО "СКМ Строй" и иркутской ООО "Фортуна". Сотрудники МВД выявили факт хищения миллионов рублей подрядчиками и аффилированными с ними чиновниками из мэрии. Деньги выделялись по нацпроекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги" на строительство трассы Дутулур — Утата — Далахай в Закаменском районе.

Кроме того, дорожники незаконно добывали песчано-гравийную смесь. Им инкриминируются "Мошенничество" и "Незаконное предпринимательство". По данным уголовным делам проводится расследование, все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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#мошенничество #улан удэ #БКАД

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