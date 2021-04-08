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17:42   8 Апреля 2021
Политика

Стефанчук подтвердил подписание Зеленским закона о всеукраинском референдуме

Стефанчук подтвердил подписание Зеленским закона о всеукраинском референдуме

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о всеукраинском референдуме, который предусматривает возможность электронного голосования.

Такое заявление сделал первый вице-спикер Верховной рады Руслан Стефанчук. Об этом он сообщил в эфире телеканала "Украина 24".

"Сегодня информация об этом должна появиться на сайте президента Украины", — сказал Стефанчук.

Верховная рада приняла закон Владимира Зеленского о всеукраинском референдуме в январе. Глава государства во время предвыборной кампании обещал выносить на референдум важные для страны вопросы, а именно вступление страны в состав НАТО и запуск рынка земли.

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#украина #зеленский #Руслан Стефанчук

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