Стефанчук подтвердил подписание Зеленским закона о всеукраинском референдуме

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о всеукраинском референдуме, который предусматривает возможность электронного голосования.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о всеукраинском референдуме, который предусматривает возможность электронного голосования.

Такое заявление сделал первый вице-спикер Верховной рады Руслан Стефанчук. Об этом он сообщил в эфире телеканала "Украина 24".

"Сегодня информация об этом должна появиться на сайте президента Украины", — сказал Стефанчук.

Верховная рада приняла закон Владимира Зеленского о всеукраинском референдуме в январе. Глава государства во время предвыборной кампании обещал выносить на референдум важные для страны вопросы, а именно вступление страны в состав НАТО и запуск рынка земли.