По мнению эксперта, националисты из Украины вызывают смех и жалость одновременно.

Политолог Ростислав Ищенко в эфире радиостанции «Вести FM» выразил точку зрения, что украинский национализм основывается на ненависти к России и ее народу. Если отбросить злобу по отношению к восточном соседям и презрение к самим украинцам, то нацистская украинская идея перестанет существовать, сообщает Федеральное агентство новостей.

«Перманентная русофобия и украинофобия украинского нацистского режима являются его главной чертой. То есть он на этом построен. Так же, как дом может быть построен из кирпича, украинский национализм построен из русофобии. Украинский нацистский режим другим быть просто не может», — сообщил специалист.

При этом националисты из Украины не готовы вступать с россиянами в открытое противостояние из-за своей «перманентной трусости», добавил Ищенко. Украинцы, которые привержены идеям нацизма, сами стесняются своих взглядов, из-за чего выглядят еще более смешно.

«Они стесняются того, что они украинцы и того, что они нацисты. Украинские нацисты, мечтая о том же, о чем и немцы, говорят: "Нет, мы вообще-то демократы, мы вообще-то хотим построить демократию и жить в процветающем демократически, просто всякие враги вокруг не дают". Причем помимо русских в эту категорию уже и европейцы попадают, если они не во всем Украину поддерживают, а скоро могут и американцы попасть», — допускает политолог.

В заключении Ростислав Ищенко заверил, что в украинском национализме есть уникальные черты трагикомедии.

«Потому что клоун, который тебя убивает, — это гораздо более грустное явление, чем убивающий тебя палач», — объяснил эксперт.

«Политика Сегодня» ранее писала о словах первого украинского президента Леонида Кравчука, который выразил готовность расстреливать российских парашютистов.