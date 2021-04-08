Американист Ордуханян уверен, что США продолжат скрыто и явно влиять на Украину

Власти США продолжат скрыто и явно влиять на Украину, чтобы использовать страну против России. В этом уверен американист Рафаэль Ордуханян.

Власти США продолжат скрыто и явно влиять на Украину, чтобы использовать страну против России. В этом уверен американист Рафаэль Ордуханян.

Как считает эксперт, Америка не откажется от использования ситуации в Донбассе для ухудшения отношений с Россией. Ордуханян назвал печальным фактом то, что президент Украины Владимир Зеленский этого не понимает.

"Американцы применят все элементы гибридной войны: будут консультанты, специалисты. Все будет. Украина давно стала инструментом борьбы против России", — цитирует американиста "ПолитЭксперт".

Власти США знают, что открытое противостояние с Россией приведет к большим жертвам со стороны Америки, поэтому на такие маневры в Вашингтоне не готовы. Рафаэль Ордуханян призвал Москву понять, что современная Украина является для России враждебным государством.