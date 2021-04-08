Вице-премьер Сингапура отказался от поста главы кабмина и уступил место молодым

Вице-премьер Сингапура Хэн Сви Кит сообщил, что не станет занимать должность главы правительства, так как уже слишком стар для этого.

Вице-премьер Сингапура Хэн Сви Кит сообщил, что не станет занимать должность главы правительства, так как уже слишком стар для этого.

Многие видели на должности премьер-министра Сингапура Хэн Сви Кита. Однако, по заявлению вице-премьера на пресс-конференции, он уже слишком стар, чтобы быть главой правительства. В этом году ему исполняется 60 лет. Он отметил, что необходимо уступить дорогу молодым политикам.

"Нам нужен лидер, который сможет не просто перестроить Сингапур после COVID-19, но и сможет возглавить следующий этап наших усилий по формированию государственности", — заявил Хэн Сви Кит в эфире Channels News Asia.

Политик обсудил свое решение с семьей и решил уйти с поста руководителя команды 4G (четвертого поколения партии "Народное действие"), чтобы дать "более длинную стартовую дорожку" молодому лидеру. Помимо этого, Хэн Сви Кит сообщил, что откажется от должности главы минфина в ходе следующих перестановок в правительстве.