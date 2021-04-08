Депутат Госдумы высмеял учения Украины в Черном море

Депутат Госдумы Руслан Бальбек заявил, что Украине не удастся запугать Россию учениями в Черном море.

Россию не волнуют внезапные учения украинских военных в Черном море. Об этом в разговоре с РИА Новости заявил депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек. По словам парламентария, вся военная доктрина администрации Зеленского построена на вранье, а то, что по мнению их оборонного ведомства выглядит устрашающе, на самом деле в оперативно-тактическом плане не представляет ни малейшей угрозы.

«Ну, походят за морем друг за другом, запишут видеоприветы, как они "распугали" Черноморский флот, разок-другой пальнут в белый свет – и всё. Все возможности исчерпаны. Но зато по бравым докладам, которые полетят в Киев, в Крыму чуть ли в подвалы прятаться от страха не побежали», – иронизирует Бальбек.

Отметим, администрации морских портов Украины сегодня объявила о том, что из-за учений ВМС ограничена лоцманская проводка в портах Херсон, Ольвия, Черноморск, Одесса, Пивденный и Николаев.

Россия в свою очередь тоже объявила о начале зачетных учений. Более 10 десантных и артиллерийских катеров и судов КФЛ ЮВО совершают переход из Каспийского в Черное море.