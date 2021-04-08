Престарелого учителя из Шотландии обвинили в сексуальных домогательствах

Бывший шотландский учитель музыки Уильям Р. обвинен в более чем 100 сексуальных домогательствах школьниц. Суд решает, какое наказание назначить в отношении 80-летнего британца.

Бывший шотландский учитель музыки Уильям Р. обвинен в более чем 100 сексуальных домогательствах школьниц. Суд решает, какое наказание назначить в отношении 80-летнего британца.

Неприятная история происходила на протяжении десятков лет в пригороде Глазго, где располагалась та самая Иствудская средняя школа. Как оказалось, в период с 1977 по 1992 год учитель-извращенец подверг сексуальному насилию по меньшей мере трех учениц. О разврате в стенах учебного заведения сообщает The Daily Record.

В полицию обратилась 47-летняя жертва похотливого педагога, рассказав, что мужчина неоднократно надругался над ней во время уроков. По словам британки, мужчина подходил к ней сзади и сжимал ее грудь так сильно, что она была в синяках, а также засовывал руку девочке под юбку. Жертва также поведала, что извращенец прикасался к ее интимным местам и совершал половые акты с самим собой. Это происходило в течение нескольких лет обучения юной шотландки в средней школе — с 11-ти до 16-ти лет.

"То, что произошло в музыкальном отделе, отпечаталось в моем мозгу", — заявила шотландка.

Кроме того, женщина поведала, что однажды учитель привел ее в звуконепроницаемую комнату и заставил совершить над собой половой акт. После этого педагог приказал девушке выйти из помещения, пока он приводил себя в порядок. Шотландка даже хотела бросить музыку из-за насилия, но родители ничего не знали и убедили ее не зарывать талант и продолжать обучение.

Как стало известно, Уильям Р. уже отбывает четырехлетний тюремный срок за жестокое обращение с двумя девочками в 1970-х и 1980-х годах. Теперь пожилому извращенцу грозит второе длительное заключение за жестокое обращение с другой девушкой, которое, по словам потерпевшей, происходило не менее 100 раз. Отмечается, что сперва пожилой маньяк не собирался признаваться в преступлениях и даже настаивал на своей невиновности. Это вынудило одну из его жертв впервые прервать молчание и рассказать, что с ней происходило в школе.

Уильям Р. признал три обвинения в связи со злоупотреблениями служебным положением — один в промежутке между 1985-м и 1986-м годами, один — в 1986-1990-х годах и один в феврале-апреле 1990 года. При этом по трем обвинениям в отношении двух других предполагаемых жертв мужчину признали невиновным.