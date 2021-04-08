Ловкий поросенок выскочил из грузовика по дороге на скотобойню

Храбрый поросенок из Девона сбежал по пути на скотобойню. Чтобы выбраться из грузовика, умное животное забралось на спины двух других перевозимых с ним свиней.

Храбрый поросенок из Девона сбежал по пути на скотобойню. Чтобы выбраться из грузовика, умное животное забралось на спины двух других перевозимых с ним свиней.

Забавный случай произошел в поместье Лэнгтри, штат Девон, где семья фермеров везла на скотобойню трех свиней. По дороге один ловкий поросенок выскочил из грузовика, воспользовавшись спинами двух своих сородичей. Беглеца фермеры оставили в качестве домашнего питомца, сообщает The Daily Star.

Сара А. вместе со своим мужем держит небольшой участок в Девоне и разводит там скот, в том числе свиней. В тот день пара лично перевозила поросят на бойню и очень удивилась, когда по прибытии они обнаружили в грузовике только двух свиней.

"Это был просто безумный день. По дороге на скотобойню мы говорили, как все прошло гладко. Мы встали в очередь на скотобойню, и муж сказал: "Сара, там только две"", — поделилась англичанка.

Британцы организовали крупномасштабную поисковую операцию и прочесали район, чтобы найти беглеца. В конце концов его благополучно поймал фермер в соседнем Милтон-Деймреле. Теперь Сара считает, что этот маленький храбрый поросенок заслуживает того, чтобы вернуться домой.

"Этому поросенку суждено остаться с нами", — заявила хозяйка храброго животного.

По ее словам, свинья сейчас в безопасности и полностью здорова. После того как британка поделилась этой историей в социальных сетях, ее новый домашний питомец стал довольно известным. Когда семейный совет постановил оставить поросенка дома как еще одного четвероногого друга, ему придумали имя: супруги решили назвать зверька Милтоном по названию места, где его нашли. Кроме Милтона в хозяйстве матери двоих детей также есть 16 кур и три утки.