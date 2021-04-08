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17:17   8 Апреля 2021
Общество

Ловкий поросенок выскочил из грузовика по дороге на скотобойню

Ловкий поросенок выскочил из грузовика по дороге на скотобойню

Храбрый поросенок из Девона сбежал по пути на скотобойню. Чтобы выбраться из грузовика, умное животное забралось на спины двух других перевозимых с ним свиней.

Забавный случай произошел в поместье Лэнгтри, штат Девон, где семья фермеров везла на скотобойню трех свиней. По дороге один ловкий поросенок выскочил из грузовика, воспользовавшись спинами двух своих сородичей. Беглеца фермеры оставили в качестве домашнего питомца, сообщает The Daily Star.

Сара А. вместе со своим мужем держит небольшой участок в Девоне и разводит там скот, в том числе свиней. В тот день пара лично перевозила поросят на бойню и очень удивилась, когда по прибытии они обнаружили в грузовике только двух свиней.

"Это был просто безумный день. По дороге на скотобойню мы говорили, как все прошло гладко. Мы встали в очередь на скотобойню, и муж сказал: "Сара, там только две"", — поделилась англичанка.

Британцы организовали крупномасштабную поисковую операцию и прочесали район, чтобы найти беглеца. В конце концов его благополучно поймал фермер в соседнем Милтон-Деймреле. Теперь Сара считает, что этот маленький храбрый поросенок заслуживает того, чтобы вернуться домой.

"Этому поросенку суждено остаться с нами", — заявила хозяйка храброго животного.

По ее словам, свинья сейчас в безопасности и полностью здорова. После того как британка поделилась этой историей в социальных сетях, ее новый домашний питомец стал довольно известным. Когда семейный совет постановил оставить поросенка дома как еще одного четвероногого друга, ему придумали имя: супруги решили назвать зверька Милтоном по названию места, где его нашли. Кроме Милтона в хозяйстве матери двоих детей также есть 16 кур и три утки.

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#великобритания #фермеры #свинья #поросенок #скотобойня

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