17:14 8 Апреля 2021Происшествия
Тело туриста из России обнаружили в ванной комнате турецкого отеля
Мертвого россиянина обнаружили в номере отеля турецкой провинции Анталья, передает портал Haberler.
Мертвого россиянина обнаружили в номере отеля турецкой провинции Анталья, передает портал Haberler.
Тело погибшего нашел его друг. Мужчина обратился в администрацию отеля, которая вызвала скорую помощь и правоохранителей. Труп направили в судебно-медицинское учреждение Анталии для установления причины смерти.
Родные погибшего будут проинформированы о результатах проверки. Местные власти оказывают необходимое содействие в репатриации тела на родину.
Трагедия произошла в курортном поселке Чолаклы, расположенном недалеко от города Манавгат. Туристов притягивают песчаные пляжи этого места.