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17:14   8 Апреля 2021
Происшествия

Тело туриста из России обнаружили в ванной комнате турецкого отеля

Тело туриста из России обнаружили в ванной комнате турецкого отеля

Мертвого россиянина обнаружили в номере отеля турецкой провинции Анталья, передает портал Haberler.

Тело погибшего нашел его друг. Мужчина обратился в администрацию отеля, которая вызвала скорую помощь и правоохранителей. Труп направили в судебно-медицинское учреждение Анталии для установления причины смерти.

Родные погибшего будут проинформированы о результатах проверки. Местные власти оказывают необходимое содействие в репатриации тела на родину.

Трагедия произошла в курортном поселке Чолаклы, расположенном недалеко от города Манавгат. Туристов притягивают песчаные пляжи этого места.

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#турция #анталья #смерть #турист

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