Безпалько объяснил угрозы «почти забытого всеми» Кравчука в адрес России

Первый президент Украины заявил, что будет стрелять по людям с российскими флагами в руках.

В четверг, 8 апреля, бывший президент Украины, а ныне глава делегации Киева в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук признался в том, что готов защищать страну от внешних врагов и расстреливать «русских парашютистов». Так он ответил на вопрос украинского журналиста Дмитрия Гордона об угрозе вторжения России.

Член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько в эфире «Радио Sputnik» посоветовал не обращать внимание на подобные заявления Кравчука.

«Когда только нагнеталась обстановка на Донбассе, он заявлял, что возьмет в руки ружье и пойдет воевать. Но что-то так и не отправился воевать на Донбасс. Ясное дело, что он так пытается выделиться. Он почти забытый всеми политик, ему остается делать заявления, за которые он не будет нести никакой ответственности. Потому что всем понятно, что он ни в кого стрелять не будет. Он напоминает петуха, который забрался на забор и кукарекает. Он может быть очень громким, очень грозным, но при этом его никто всерьез не воспринимает», — отметил Безпалько.

Ранее израильский разведчик и политолог Яков Кедми объяснял, зачем Украина с новой силой принялась разжигать вооруженный конфликт на Донбассе.