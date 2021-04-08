Sohu: Украина и Япония готовят военный удар по РФ при поддержке США

Украина может нанести военный удар не по ополчению в Донбассе, а по полуострову Крым. Одновременно с этим активным действиям перейдет Япония, которая давно хочет расширить свои границы за счет южных Курил. Об этом пишет китайское издание Sohu.

Украина может нанести военный удар не по ополчению в Донбассе, а по полуострову Крым. Одновременно с этим активным действиям перейдет Япония, которая давно хочет расширить свои границы за счет южных Курил. Об этом пишет китайское издание Sohu.

За последние несколько недель обстановка в Донбассе резко ухудшилась. Однако китайские аналитики считают, что главный удар Киев может нанести по Крыму. Впрочем, это произойдет только после отмашки США, которые имеют серьезное влияние на украинское руководство.

«По России может быть нанесен двойной удар. Одновременно с провокациями в Крыму к активным действия перейдет Япония, которая давно хочет расширить свои границы за счет Курильских островов», — предположили китайские аналитики.

США и НАТО, по мнению авторов Sohu, окажут военную помощь Киеву и Токио лишь в том случае, если тактическая ситуация будет складываться в их пользу. Если японские и украинские военные столкнутся с проблемами, то американская сторона не будет вмешиваться в ситуацию.

«Победить Россию у "ее порога" фактически невозможно. Если иностранные военные перейдут в наступление, то всего за 10-15 дней они будут полностью разгромлены», — заключили эксперты.

Ранее аналитики Sohu рассказали, как Россия прогнала истребители ВВС США при помощи наземных установок противовоздушной обороны.