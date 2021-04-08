Ордуханян: если РФ проявит твердость, то США моментально «сдадут» Украину

Соединенные Штаты Америки продолжат использовать все возможные элементы гибридной войны, чтобы заставить Украину действовать против России, и очень грустно, что украинское руководство не хочет этого понимать.

Соединенные Штаты Америки продолжат использовать все возможные элементы гибридной войны, чтобы заставить Украину действовать против России, и очень грустно, что украинское руководство не хочет этого понимать.

Такое мнение в интервью информационному агентству «ПолитЭксперт» высказал политолог-американист Рафаэль Ордуханян, комментируя заявление украинского вице-премьера Алексея Резникова о том, что Киев ради завершения конфликта в Донбассе готов вступать в дополнительные альянсы, например, с Польшей или США.

По словам Рафаэля Ордуханяна, американцы стремятся к тому, чтобы как можно больше ухудшить отношения между Украиной и Россией, и для этого они используют все возможные рычаги, в том числе и вооруженный конфликт в Донбассе.

«Они продолжат использовать Украину, ее ресурсы, ее живую силу для того, чтобы устраивать провокации. Здесь вопрос в том, когда все это будет сделано. Единственное, что мы знаем, — если проявим твердость, то в первую же минуту американцы сдадут своего очередного союзника — Украину. И то, что президент Владимир Зеленский этого не понимает, — очень грустно», — считает эксперт-американист.

Также он выразил уверенность в том, что Соединенные Штаты сами ни при каких обстоятельствах не станут ввязываться в конфликт с Россией, и не потому что они «такие хорошие», а потому что эксперты из Пентагона прямо предупреждают о неотвратимых жертвах со стороны Америки в случае открытого противостояния с Москвой. Американцы же, очевидно, пойти на это не готовы.

«Американцы применят все элементы гибридной войны: будут консультанты, специалисты. Все будет. Украина давно стала инструментом борьбы против России», — — объяснил политолог.

Москве, по его словам, нужно понять, что Украина в ее нынешнем состоянии является для России враждебным государством и представляет для нее скрытую угрозу. Поэтому российское руководство должно решать вопрос о встречных действиях, так как бесконтрольная ситуация, сложившаяся на Украине, ведет к возможным провокациям и открытому конфликту. И откладывать решение этого вопроса Москве нельзя.

«Мы же понимаем, что эти батальоны не контролируются центральным правительством. И это приведет к жертвам. Украина в том виде, в котором она сейчас есть, не то что дружественной по отношению к России, она нейтральной не будет. Люди перешли границу. Речь идет о разделении Украины», — заключил Ордуханян.

Напомним, ранее замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что политика США на украинском направлении не поможет разрешению кризиса в Донбассе, и поэтому Вашингтону нечего делать в «нормандском формате».

Также израильский политолог и военный эксперт Яков Кедми, комментируя ситуацию, заявил, что Киев напрасно рассчитывает на помощь американцев в случае обострения военного конфликта. По словам Кедми, США, в случае начала масштабной войны в Донбассе, не моргнув подставят Украину под удар.