Вдова Дмитрия Марьянова лишилась трехкомнатной квартиры в Москве

Вдова актера театра и кино Дмитрия Марьянова Ксения Бик осталась без трехкомнатной квартиры, которая принадлежала ее покойному мужу.

Вдова актера театра и кино Дмитрия Марьянова Ксения Бик осталась без трехкомнатной квартиры, которая принадлежала ее покойному мужу.

Судебные разбирательства о разделе наследства покойного актера Дмитрия Марьянова завершились. Погибший артист не оставил после смерти завещание, именно поэтому его недвижимость была поделена в соответствии с законом.

За имущество боролись трое претендентов — супруга покойного Ксения Бик, отец знаменитости и его наследник от предыдущих отношений.

Согласно закону, вся недвижимость, приобретенная до официального брака звезды, делится между всеми родственниками. После того, как покойный вступил в брак с Бик, он завел лишь счет в банке и приобрел мотоцикл.

Данное стечение обстоятельств не устроило вдову актера. В процессе судебного заседания она пыталась прибегнуть к хитрости, чтобы укрепить свое право на наследство. При этом во время недавнего заседания представители вдовы отметили, что она не в состоянии выплатить 6 млн рублей другим наследникам, чтобы сохранить трехкомнатную квартиру.

Однако родственникам удалось договориться. Супруга артиста получит однокомнатные апартаменты, как только сможет освободить "трешку" для сына и отца Дмитрия. Помимо этого, в ее распоряжении останутся мотоцикл Harley-Davidson и автомобиль BMW, передает "МК".