Ульяновский гамбит: «покраснеет» ли область после ухода Сергея Морозова

Бывший глава области собирается баллотироваться в депутаты Госдумы.

В Ульяновской области впервые за 16 лет — серьезные кадровые перестановки. С 2005 году в губернаторском кресле восседал Сергей Морозов, который в четверг, 8 апреля, объявил о своей отставке. Политический долгожитель, перенесший массу слухов об уходе с поста, отправляется покорять Госдуму.

«Мне представляется, что за 16 лет мы с вами сделали много добрых и очень важных дел, сейчас должны вместе сосредоточиться на продвижении интересов и Ульяновской области, и других регионов РФ. Мы отдаем себе отчет, что мир быстро меняется. А раз так, то время пришло в том числе для молодых команд, молодых управленцев», — заявил Морозов в эфире телеканала «Россия 24».

Предсказуема ли была отставка главы Ульяновской области, и так ли молоды управленцы, которым он готов передать губернаторское кресло — разбираемся вместе с политологом Ильей Гращенковым.

Полиграф Полиграфович

Слухов об отставке Сергея Морозова с 2005 года действительно было немало. Политологи упорно искали признаки скорого ухода самого пожилого губернатора Ульяновской области, однако тот год за годом лишь доказывал свою политическую устойчивость. Успехи на посту областного главы Морозов закреплял камнем и металлом: за годы его правления в регионе появились памятники рублю, букве «ё» и дивану, на котором любил отдыхать Илья Обломов.

Впрочем, мир, как справедливо заметил сам Морозов, быстро меняется. Люди начали уставать от губернатора, силами которого родина Владимира Ленина опускалась все ниже в рейтинге регионов по качеству жизни. В 2020 году, к примеру, она занимала 29 место из 34. После февральского анализа экспертов агентства РИА Рейтинг область потеряла еще четыре позиции и оказалась на предпоследнем месте (перед Оренбургом).

При этом имеющиеся проблемы Сергей Морозов пытался решать довольно своеобразными методами. Внушительный уровень коррупции, например, губернатор с 2013 года пытался понизить заявлениями про обязательную проверку всех местных чиновников на детекторе лжи. Прогнать через полиграф ульяновских депутатов главе региона удалось через несколько лет. По иронии судьбы проверки стартовали в международный День дурака, 1 апреля 2017 года.

Эксперты не оценили инициативу Морозова, посетовав на то, что детектор не поможет раскрыть многоступенчатые коррупционные схемы. После первого же этапа проверок разговоры о детекторе лжи стихли.

Коронакризис

До 2020 года слухи об отставке 62-летнего губернатора всерьез не обсуждались. Под реальной угрозой управленческая карьера Сергея Морозова оказалась после пришествия коронавируса. COVID-19 в прямом смысле уложил губернатора «на лопатки»: в конце прошлого года глава Ульяновской области серьезно заболел и стал первым российским губернатором, которого в период пандемии подключили к аппарату ИВЛ.

Если до этого в местной администрации многие ставили на переизбрание Морозова в сентябре 2021 года, то после новогодних праздников в кулуарах заговорили иначе:

«После заболевания COVID-19, очень ударившего по здоровью стареющего главы [Морозова], рисков [уйти в отставку] стало еще больше, — писал Telegram-канал «Незыгарь» в начале 2021 года. — Многие в администрации губернатора, в его команде, пусть уже и меньше, но опасаются за здоровье Морозова — "лишь бы он до выборов продержался, а там разберемся"».

Еще одним ударом по репутации губернатора стало банкротство «Ульяновскфармации» — организации, которая до 2020 года обеспечивала работу ульяновских медицинских учреждений и аптек. К слову, до прихода Сергея Морозова в администрацию она благополучно функционировала 92 года.

Местные жители тут же обвинили во всем губернатора и его окружение, которое подмяло под себя региональные конкурсы на приобретение лекарств. Также при Морозове имели место многочисленные фиктивные рабочие должности для близких родственников, которых с легкой руки устраивали в штат «Ульяновскфармации».

Из-за банкротства организации в Ульяновской области по решению суда закрылись 105 аптек. В регионе был лишь один человек, который находил в этом неоспоримые плюсы.

Коммунисты против

По отношению к Сергею Морозову главной противоборствующей силой все эти годы были ульяновские коммунисты и их предводитель, депутат Госдумы Алексей Куринный. До 2005 года он испытывал сильную неприязнь к последователям идей Ленина из КПРФ, но потом все изменилось.

Как пишут местные Telegram-каналы, Куринный попал под покровительство «влиятельной промышленной группировки», которую кандидатура Морозова на посту губернатора не очень-то устраивала. Парламентарий плотно взялся за уничтожение репутации действующего главы, воспринимая каждую его оплошность, как личную победу.

Так коммунисты, причем не только однопартийцы Геннадия Зюганова, стали главными политическими оппонентами ульяновского главы. С 2005 года они так и не смогли смириться с тем, что единоросс Морозов возглавляет родной край их идейного предводителя. Зампред ЦК партии «Коммунисты России» Сергей Малинкович еще в 2013 году просил президента Владимира Путина уволить губернатора, а самому Морозову советовал заняться отловом инопланетян.

«Поскольку вскоре Вы [Морозов], вероятно, будете освобождены от должности губернатора, — писали тогда "Коммунисты России", — перед Вами и Роскосмосом открывается шанс для величайшего в истории человечества эксперимента: полета земной летающей тарелки вокруг Земли с целью "приманки инопланетян" и установления первого контакта».

Теперь «пророчество» соратников господина Малинковича и Максима Сурайкина сбылось: Сергей Морозов покидает ульяновский политический олимп, а на его место якобы метит сенатор от КПРФ Алексей Русских. Политолог Илья Гращенков полагает, что такая рокировка может помешать Сергею Морозову занять депутатское кресло в Москве:

«Понятно, что Алексей Русских, возглавив Ульяновскую область, может снять давний политический конфликт, но вместе с этим непонятно, как Сергей Морозов собирается избираться депутатом. Логично, что коммунисты на территории области будут тянуть свои списки, своих одномандатников. Ему придется выступать в оппозиции к действующему губернатору. Пока эта картина не очень ясна, но о Морозове в федеральном центре думают в последнюю очередь, мне кажется».

Электоральные шансы Морозова пройти в Госдуму эксперт оценивает, как «неоднозначные». 16 лет правления в Ульяновской области могут сыграть злую шутку с губернаторским рейтингом, который давно перерос в «антирейтинг». В Москве «играют» по-другому, рассуждает Илья Гращенков, и депутатские качества единоросса могут подвергнуться жесткой проверке.

«Как у губернатора, у Морозова был достаточно низкий электоральный рейтинг, он там всем поднадоел. Но, с другой стороны, у него есть узнаваемость и бэкграунд. Если он правильно проведет кампанию, то шансы у него неплохие. Но тут важно, не станет ли поперек его длительное губернаторство. У "Единой России" в Ульяновской области один из самых низких рейтингов в стране, а у Морозова – антирейтинг. Ему нужно спуститься с небес губернаторства на землю и понять, чем он может привлечь электорат в роли депутата», — подытожил Гращенков.

Имя нового главы Ульяновской области пока неизвестно, но экспертное сообщество ставит на коммуниста Алексея Русских. СМИ пишут, что 8 апреля сенатор ездил «на важное совещание».