Климов назвал "новыми гадостями" назначение спецпредставителя США по "СП-2"

Возможное назначение специального представителя США по "Северному потоку — 2" раскритиковал член Совета Федерации Андрей Климов.

Возможное назначение специального представителя США по "Северному потоку — 2" раскритиковал член Совета Федерации Андрей Климов.

По словам сенатора, возможное расширение санкций и назначение человека на пост спецпредставителя по "СП-2" станут "новыми гадостями в адрес России". Все это противоречит международному праву, отметил он. Климов напомнил, что у Евросоюза есть обязательства перед Россией, поэтому если ЕС сорвет строительство газопровода, ему придется платить Москве серьезную компенсацию. Об этом помнят в Брюсселе.

Как считает сенатор, независимо от того, кто являлся главой Белого дома, на протяжении нескольких лет власти США атаковали "Северный поток — 2" своими санкциями. Таким образом Вашингтон хочет отстоять свой "бандитский бизнес" по продаже сжиженного природного газа в ЕС, заключил он.