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16:31   8 Апреля 2021
Происшествия

Разбуженный пинком бомж зарезал собутыльника в Татарстане

Разбуженный пинком бомж зарезал собутыльника в Татарстане

Полицейские задержали бездомного, который убил 43-летнего мужчину ножом в Набережных Челнах.

Незадолго до инцидента они сидели в компании общих знакомых и распивали алкоголь. Затем все решили лечь спать. В этот момент погибший мужчина по какой-то причине ударил ногой засыпающего бомжа. В ответ на это бездомный достал нож и нанес собутыльнику три колотые раны, от которых тот впоследствии скончался.

Проснувшись приятели продолжили пить алкоголь в квартире с трупом до тех пор, пока еще один мужчина, планировавший присоединиться к компании, не вызвал на место ЧП полицию. В итоге убийцу жителя Набережных Челнов задержали. Оказалось, что ранее он уже привлекался к ответственности за подобное преступление.

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