Козак описал философию заседаний по Донбассу анекдотом про украинцев и "москаля"

Философию заседаний контактной группы по Донбассу можно описать известным анекдотом. Замглавы Администрации президента РФ Дмитрий Козак рассказал об этом в ходе онлайн-встречи.

Философию заседаний контактной группы по Донбассу можно описать известным анекдотом. Замглавы Администрации президента РФ Дмитрий Козак рассказал об этом в ходе онлайн-встречи.

Политик прокомментировал внеочередное заседание Трехсторонней контактной группы, которое прошло в среду. По его словам, участники переговоров в итоге ни о чем не договорились. Украина нарушала обязательства, а Донбасс якобы должен взять на себя ответственность, возмутился Козак на экспертной встрече.

"Как из одного известного анекдота — один украинец говорит другому: "Давай пойдем на Красную площадь, поймаем москаля и побьем его". Другой говорит: "Их там много, нас побьют". "А нас-то за что?" — пошутил замглавы администрации президента.

Такая философия сопровождает все переговоры, отметил Козак. Речь идет не только о Трехсторонней контактной группе, но и о "нормандском формате", уточнил он.