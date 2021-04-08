Телеведущий Норкин заставил хохотать студию НТВ анекдотом о Кравчуке

Телеведущий Андрей Норкин в эфире программы «Место встречи» взорвал зал анекдотом про тир и черепаху. Шутку ему навеяло заявление экс-президента Украины Леонида Кравчука, который собрался стрелять по «спрыгивающим возле его дома с российскими флагами».

Телеведущий Андрей Норкин в эфире программы «Место встречи» буквально взорвал зал анекдотом про тир и черепаху. Шутку ему навеяло заявление экс-президента Украины Леонида Кравчука, который собрался стрелять по «спрыгивающим возле его дома с российскими флагами».

В эфире шоу на НТВ эксперты обсуждали обострение в Донбассе, которое стало для Киева поводом снова поднять тему вступления страны в НАТО. Владимир Зеленский 8 апреля заявил, что НАТО — это единственный путь к окончанию войны на юго-востоке страны.

На этом фоне глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Кравчук признался, что готов лично стрелять в российских военных. Журналист Дмитрий Гордон спросил, возьмет ли тот огнестрельное оружие, «если кто-то с парашютами начнет спрыгивать возле его дома с российскими флагами». Политик ответил утвердительно.

После бурного обсуждения вопроса, Норкин закончил эфир программы традиционным анекдотом на тему странного заявления первого президента Украины.

Тир. Хозяин скучает: посетителей нет. У него в коробочке живет черепаха. Он думает, что с ней делать: покормить, помыть, сплавить уже куда-то... И вдруг заходит мужичок поддатый, просит пострелять. Хозяин продает ему 10 выстрелов, тот все 10 выстрелов в яблочко уложил. Хозяин спрашивает: «Какой вам приз?» — Все равно. Тогда хозяин решает отдать пьяному клиенту черепаху. Тот ее невозмутимо берет и уходит. Через некоторое время возвращается и просит еще 10 выстрелов. Снова укладывает их "в яблочко"», — начал рассказывать телеведущий.

Аудитория замерла в ожидании развязки.

«Хозяин тира спрашивает: А какой сейчас приз хотите? Мужичок: Можно тот же самый бутерброд, только немного помягче?», — закончил Норкин, вызвав смех зрителей.

Ранее «Политика Сегодня» писала, как Норкин мастерски успокоил участников дискуссии анекдотом о православном батюшке.