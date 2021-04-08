Президент РФ возмутился резким скачком цен на недвижимость.

Президент Российской Федерации Владимир Путин поручил Федеральной антимонопольной службе (ФАС) провести анализ повышения цен на жилую недвижимость в стране.

Ведомство должно изучить ситуацию с существенным увеличением стоимости жилья. Об этом глава государства заявил в четверг в ходе совещания, где обсуждались итоги реализации его предыдущих посланий парламенту.

"Это не просто рост цен, это существенный рост", — отметил российский лидер.

В среднем по стране цены на жилье повысились на 12%, но в отдельных регионах рост фиксировался до 30%. Владимир Путин добавил, что на эту проблему стоит взглянуть с точки зрения антимонопольной службы.