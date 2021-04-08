Колташов объяснил, почему Киев не откроет Северо-Крымский канал

Нет никакой надежды на то, что вопрос с поставкой днепровской воды в Крым по Северо-Крымскому каналу может быть разрешен дипломатическим путем в краткосрочной или среднесрочной перспективе.

Нет никакой надежды на то, что вопрос с поставкой днепровской воды в Крым по Северо-Крымскому каналу может быть разрешен дипломатическим путем в краткосрочной или среднесрочной перспективе.

Об этом в беседе с изданием «Украина.ру» с уверенностью заявил директор Института нового общества Василий Колташов, комментируя сообщение о том, что крымские власти собираются обратиться в суд с иском по поводу ущерба, причиненного полуострову блокадами – водной, транспортной, продовольственной и энергетической.

Судебный иск, как сообщалось, власти Крыма намерены подать к экс-президенту Украины Петру Порошенко и ряду четвертых лиц, причастных к организации блокад полуострова.

По мнению Василия Колташова, украинские власти не обладают самостоятельностью в принятии решений, а по сути представляют собой колониальную администрацию Соединенных Штатов Америки, Великобритании и Евросоюза. Поэтому Украина никогда не допустит налаживания отношений с Крымом, и продолжит всеми силами вредить жителям полуострова.

«Никакого дипломатического решения вопроса в краткосрочной и среднесрочной перспективе не будет. Если украинские политики постоянно заявляют, что они ведут войну против России, и у них есть бесконечные претензии, касающиеся Крыма, как можно рассчитывать на то, что они пойдут на переговоры, решат частный вопрос и прекратят водную блокаду? Это невозможно», — подчеркнул эксперт-экономист.

Также Колташов выразил уверенность в том, что все спорные вопросы с Крымом, могут быть урегулированы лишь после того, как «бандеровская Украина» потерпит крах. Только тогда можно будет разобраться с техническими вопросами экономических связей полуострова с приграничными украинскими районами, с поставкой продуктов и многими другими моментами.