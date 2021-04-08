Козак озвучил, какие действия Киева приведут к концу всей Украины

По его словам, активизируя боевые действия в Донбассе, Киев стреляет себе в ногу.

Активизация Киевом боевых действий в Донбассе станет началом конца всей Украины. Об этом заявил заместитель руководителя Администрации президента РФ Дмитрий Козак на пресс-конференции.

«Я считаю, что начало боевых действий — это начало конца Украины. Это самострел, выстрел себе не в ногу, а в висок», — сказал Козак.

Ситуация на юго-востоке Украины обострилась в конце марта. 8 апреля на подконтрольную Киеву территорию приезжал президент Украины Владимир Зеленский.

Козак также заявил, что Россия сможет защитить жителей Донбассе, если масштаб «пожара» разгорится. Но надеется, что до вмешательства дело не дойдет. Он также призвал рассекретить переговоры по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины.