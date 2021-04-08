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16:08   8 Апреля 2021
Происшествия

К горящему в Охотском море траулеру подошло спасательное судно

К горящему в Охотском море траулеру подошло спасательное судно

Спасательное судно "Справедливый" подошло к траулеру, терпящему бедствие в Охотском море, сообщили в Росморречфлоте.

Экипаж рыболовецкого судна "Ахтиар", находящегося в 200 км от Магадана, сообщил в экстренные службы о возгорании в трюмах. Спасатели готовятся провести разведку.

На данный момент информации о пострадавших не поступало. По предварительным данным, угрозы затопления нет. На борту находятся более 80 человек.

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#пожар #траулер #охотское море

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