К горящему в Охотском море траулеру подошло спасательное судно

Спасательное судно "Справедливый" подошло к траулеру, терпящему бедствие в Охотском море, сообщили в Росморречфлоте.

Спасательное судно "Справедливый" подошло к траулеру, терпящему бедствие в Охотском море, сообщили в Росморречфлоте.

Экипаж рыболовецкого судна "Ахтиар", находящегося в 200 км от Магадана, сообщил в экстренные службы о возгорании в трюмах. Спасатели готовятся провести разведку.

На данный момент информации о пострадавших не поступало. По предварительным данным, угрозы затопления нет. На борту находятся более 80 человек.