15:58 8 Апреля 2021Происшествия
Огонь охватил рыболовецкое судно в Охотском море
Рыболовецкое судно, находящееся в Охотском море примерно в 200 км от Магадана, охватил огонь. Информации о пострадавших не поступало.
Рыболовецкое судно, находящееся в Охотском море примерно в 200 км от Магадана, охватил огонь. Информации о пострадавших не поступало.
По предварительным данным, угроза затопления траулера отсутствует, передает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах региона. Очаг возгорания находится в трюмах. Численность экипажа превышает 80 человек.
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