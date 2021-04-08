Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
15:58   8 Апреля 2021
Происшествия

Огонь охватил рыболовецкое судно в Охотском море

Огонь охватил рыболовецкое судно в Охотском море

Рыболовецкое судно, находящееся в Охотском море примерно в 200 км от Магадана, охватил огонь. Информации о пострадавших не поступало.

По предварительным данным, угроза затопления траулера отсутствует, передает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах региона. Очаг возгорания находится в трюмах. Численность экипажа превышает 80 человек.

Новость дополняется.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#пожар #судно #охотское море

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров