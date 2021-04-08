Огонь охватил рыболовецкое судно в Охотском море

Рыболовецкое судно, находящееся в Охотском море примерно в 200 км от Магадана, охватил огонь. Информации о пострадавших не поступало.

Рыболовецкое судно, находящееся в Охотском море примерно в 200 км от Магадана, охватил огонь. Информации о пострадавших не поступало.

По предварительным данным, угроза затопления траулера отсутствует, передает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах региона. Очаг возгорания находится в трюмах. Численность экипажа превышает 80 человек.

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