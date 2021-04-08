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15:55   8 Апреля 2021
Общество

Врач Безымянный рассказал, почему нельзя заниматься самолечением при головной боли

Врач Безымянный рассказал, почему нельзя заниматься самолечением при головной боли

Попытки самостоятельно избавиться от головной боли с помощью медикаментов могут спровоцировать серьезные осложнения, заявил врач-терапевт высшей категории Алексей Безымянный.

Прием любых лекарств должен зависеть от причины головных болей, поделился эксперт. По словам Безымянного, отсутствие специализированного лечения грозит негативными последствиями, передает сайт 360tv.ru.

Если боль возникает впервые и не характерна для предыдущих подобных явлений, в такой ситуации необходима помощь специалиста, добавил терапевт. Бывают случаи, когда самолечение превращало головную боль в серьезные последствия для организма, из-за чего у пациента проявлялись осложнения.

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#здоровье #безымянный #головная боль

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