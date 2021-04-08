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15:53   8 Апреля 2021
Происшествия

В Мордовии охотник убил пасынка случайным выстрелом в бедро

В Мордовии охотник убил пасынка случайным выстрелом в бедро

Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели 17-летнего подростка в Мордовии. Юноша погиб от выстрела в бедро, который сделал его отчим.

Трагедия произошла в Рузаевском районе республики. По данным СК РФ, в день ЧП мужчина вместе с несовершеннолетним пасынком отправился на охоту. Возле села Стрелецкая Слобода отчим открыл огонь по уткам, однако одна из пуль угодила мальчику в бедро.

Полученное подростком ранение оказалось серьезным, и он скончался на месте инцидента еще до прибытия медиков, пишет ТАСС. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по признакам убийства, выясняются обстоятельства и причины трагедии.

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