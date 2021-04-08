Депутат омского Заксобрания Игорь Зуга планирует баллотироваться в Госдуму

Депутат Законодательного собрания Омской области, а также гендиректор ПАО "Омскнефтехимпроект" Игорь Зуга подал заявление на участие в праймериз от "Единой России".

Депутат Законодательного собрания Омской области, а также гендиректор ПАО "Омскнефтехимпроект" Игорь Зуга подал заявление на участие в праймериз от "Единой России".

Зуга планирует выдвигаться для участия в выборах по 139 одномандатному округу. Информация об этом появилась на портале электронного предварительного голосования. Конкуренцию ему может составить Степан Бонковский. Он также является депутатом Заксобрания и исполнительным директором ООО "СибГаз". Помимо этого политик подал документы на участие в выборах по 22 одномандатному округу.

Политическая карьера Игоря Зуги началась в 2002 году. Тогда он победил на довыборах депутатов омского горсовета. После он три раза избирался в Законодательное собрание Омской области. В 2010 году участвовал в выборах мэра Омска и занял второе место, проиграв Виктору Шрейдеру. С 2012 по 2015 год был сенатором от Омской области.

Выдвижение для участия в предварительном голосовании стартовало 15 марта и продлится до 29 апреля. Праймериз пройдут в онлайн-формате с 24 по 30 мая, в очном — 30 мая. Итоги должны подвести к 1 июня.