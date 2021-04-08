Инспекция труда по Пермскому краю расследует смерть банкира на рабочем месте

Специалисты Государственной инспекции труда выясняют обстоятельства смерти первого заместителя председателя правления банка в Прикамье.

Специалисты Государственной инспекции труда выясняют обстоятельства смерти первого заместителя председателя правления банка в Прикамье.

Трагический инцидент произошел 2 апреля текущего года. Труп банкира обнаружили на рабочем месте. По предварительной версии, мужчина погиб в результате несчастного случая. Однако пока данная информация официально не подтверждена, ее проверяют члены комиссии Государственной инспекции труда, пишет ФАН.

В ходе своего расследования специалисты ведомства дадут оценку условий труда в банке. Кроме того, они проверят версию, связанную с суицидом. По информации ряда источников, мужчина мог наложить на себя руки.