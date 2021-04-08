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15:31   8 Апреля 2021
Происшествия

Инспекция труда по Пермскому краю расследует смерть банкира на рабочем месте

Инспекция труда по Пермскому краю расследует смерть банкира на рабочем месте

Специалисты Государственной инспекции труда выясняют обстоятельства смерти первого заместителя председателя правления банка в Прикамье.

Трагический инцидент произошел 2 апреля текущего года. Труп банкира обнаружили на рабочем месте. По предварительной версии, мужчина погиб в результате несчастного случая. Однако пока данная информация официально не подтверждена, ее проверяют члены комиссии Государственной инспекции труда, пишет ФАН.

В ходе своего расследования специалисты ведомства дадут оценку условий труда в банке. Кроме того, они проверят версию, связанную с суицидом. По информации ряда источников, мужчина мог наложить на себя руки.

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