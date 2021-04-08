Козак заявил, что Россия защитит жителей Донбасса

Россия может встать на защиту жителей Донбасса в зависимости от масштаба конфликта. Такое заявление сделал замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак в четверг, 8 апреля.

Россия может встать на защиту жителей Донбасса в зависимости от масштаба конфликта. Такое заявление сделал замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак в четверг, 8 апреля.

«Если там будет, как говорит наш президент, устроена Сребреница, видимо, вынуждены будем встать на защиту»,— сказал он.

По словам Козака, сейчас в Донбассе «закаленные в боях вооруженные формирования», которые способны держать оборону, и необходимости защиты пока нет.

Ситуация на востоке Украины обострилась в конце марта, стороны конфликта обвиняли друг друга в нарушениях перемирия и гибели мирных жителей. Президент Владимир Зеленский приехал с рабочим визитом в регион 8 апреля. Он говорил, что единственный путь к окончанию войны для Киева — вступление в НАТО.