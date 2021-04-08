15:13 8 Апреля 2021Политика
Меркель поинтересовалась ситуацией вокруг Навального в ходе переговоров с Путиным
Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель обсудили ситуацию вокруг блогера Алексея Навального в ходе телефонных переговоров, сообщили в пресс-службе Кремля.
Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель обсудили ситуацию вокруг блогера Алексея Навального в ходе телефонных переговоров, сообщили в пресс-службе Кремля.
Тема по ситуации вокруг Навального была затронута в связи с интересом со стороны Меркель, уточняется в сообщении.
В предыдущий раз о ситуации по делу блогера Путин разговаривал с канцлером Германии и президентом Франции Эммануэлем Макроном в конце марта. Российский лидер дал коллегам из Европы разъяснения объективных обстоятельств.