Мясников заявил, что вакцинация не поможет остановить коронавирус

Вакцинация от COVID-19 прежде всего направлена на сокращение тяжелых случаев течения болезни, объяснил врач и телеведущий Александр Мясников.

Вакцинация от COVID-19 прежде всего направлена на сокращение тяжелых случаев течения болезни, объяснил врач и телеведущий Александр Мясников.

Прививка от коронавируса поможет избежать тяжелую форму болезни. Мясников считает, что это 100% гарантии, так как ни один из вакцинированных тяжело не заболел и не умер. COVID-19 на 90% является обычным ОРЗ, но другие 10% составляют случаи "ковидной пневмонии", которую и должна предотвратить процедура, добавил доктор.

Врач также рассказал, что вакцина способна защитить от заражения новыми штаммами коронавируса. Выработанные антитела у переболевших не смогут спасти от другой мутаций как прививка, убежден Мясников. Он также отметил, что в России будут происходить всплески заболеваемости инфекцией, передает РИА Новости.