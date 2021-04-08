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14:58   8 Апреля 2021
Происшествия

Девятилетний мальчик взорвал дедушкину гранату в Омске

Девятилетний мальчик взорвал дедушкину гранату в Омске

Малолетний омич взорвал дедушкину гранату Ф-1, которую нашел в своих игрушках. Ребенка экстренно госпитализировали.

Мальчик перебирал свои игрушки и среди них обнаружил боевой снаряд. Ребенка заинтересовало колечко на устройстве, поэтому он дернул за него. Граната оказалась настоящей, сообщает LIFE.

Врачи диагностировали у пострадавшего девятилетнего школьника минно-взрывную травму. Малолетний повредил кисти, подбородок, плечо, грудную клетку и брюшную стенку. Прибывшие правоохранители отправили осколки гранаты на экспертизу.

Дедушка подтвердил, что среди игрушек внука лежала граната, но пенсионер был уверен, что она учебная. Мужчина притащил домой снаряд в 2008 году, тогда он нашел его у мусорки.

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