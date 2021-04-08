Мезюхо объяснил, чем закончится для Украины «связка с НАТО» 

Само стремление Украины стать членом Североатлантического Альянса может подорвать территориальную целостность страны и ее независимость, как государства.

Само стремление Украины стать членом Североатлантического Альянса может подорвать территориальную целостность страны и ее независимость, как государства.

Такое мнение высказал председатель крымской общественной организации "Центр политического просвещения", политолог Иван Мезюхо, комментируя в эфире радио Sputnik заявление генерала СБУ Василия Вовка о последствиях вмешательства НАТО в военный конфликт в Донбассе.

По словам бывшего главы Следственного управления СБУ генерал-майора Василия Вовка, если НАТО действительно вмешается в ситуацию, которая складывается на востоке страны, Киев может потерять не только Донбасс, но и еще несколько юго-восточных областей.

Как подчеркнул Вовк, Украина без помощи НАТО не в состоянии одержать победу в войне. Но, в случае вмешательства войск Альянса во внутриукраинский конфликт, к нему также на стороне Донбасса подключится и Россия. И в этом случае войска НАТО, которые не хотят воевать против российской армии, могут начать отступать, сдавая украинские территории, считает генерал-майор СБУ.

«Будет хуже, если мы, например, заведем НАТО на правый берег, а потом они скажут, как в Грузии было: "Извините, мы отступаем". И отступят до тех пор, что за ними останется Харьковская, Донецкая, Херсонская, Николаевская области», — высказал Вовк свои опасения в эфире украинского телеканала «Наш».

При этом он выразил уверенность, что Альянс не станет ввязываться в боевые действия на востоке Украины, так как государство не обладает ни территориальной целостностью, ни целостностью руководства страны.

Комментируя эти слова генерал-майора СБУ, политолог Иван Мезюхо заявил в эфире радио Sputnik, что само стремление в НАТО уже лишает Украину целостности.

«Североатлантический альянс не собирается открыто вступать в конфликт на востоке Украины. НАТО, безусловно, предоставляет ВСУ своих военных инструкторов, оказывает поддержку украинской армии, пусть даже в виде списанной военной техники. Однако там не видят Украину полноправным членом этого военно-политического блока», — объяснил политолог.

По его словам, сама связка Киева и НАТО ставит под угрозу независимость Украины и ее территориальную целостность. Это происходит потому, что во взаимодействии с Североатлантическим Альянсом Украина оказывается под внешним управлением, и украинские элиты уже не могут принимать самостоятельные решения в том, что касается внутренней и внешней политики государства.

А президент Украины Владимир Зеленский, всеми силами пытаясь затащить войска НАТО на территорию своей страны, действует, по сути, в разрез и с Минскими соглашениями, и со здравым смыслом, заключил Мезюхо.

Напомним, в начале текущей недели украинский президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом и заявил, что вступление Украины в Альянс является «единственным путем к достижению мира в Донбассе». Также Зеленский подчеркнул, что План действий по членству Украины в НАТО станет для Москвы «настоящим сигналом».