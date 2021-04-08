Криминального авторитета Еврея задержали дома среди коробок с чаем и сигаретами

Волгоградские правоохранители поймали криминального авторитета Александра Юношева по кличке Еврей, которого год назад "поставили" следить за регионом.

Волгоградские правоохранители поймали криминального авторитета Александра Юношева по кличке Еврей, которого год назад "поставили" следить за регионом.

Задержанный "авторитет" занял высшее положение в преступной иерархии области летом 2020 года. Тогда он принял участие в сходке других "блатных", где его короновали в смотрителя за порядком в Волгоградской области. В обязанности Еврея входило поддерживать преступные традиции в регионе, а также контролировать деятельность местных банд, пишет mk.ru.

Впоследствии стражи порядка узнали об этом и прибыли к Юношеву домой. Там они нашли самого криминального авторитета и несколько коробок с чаем и сигаретами, которые предназначались для его знакомых в тюрьме. Сейчас мужчина находится под стражей.