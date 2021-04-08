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14:51   8 Апреля 2021
Общество

Криминального авторитета Еврея задержали дома среди коробок с чаем и сигаретами

Криминального авторитета Еврея задержали дома среди коробок с чаем и сигаретами

Волгоградские правоохранители поймали криминального авторитета Александра Юношева по кличке Еврей, которого год назад "поставили" следить за регионом.

Задержанный "авторитет" занял высшее положение в преступной иерархии области летом 2020 года. Тогда он принял участие в сходке других "блатных", где его короновали в смотрителя за порядком в Волгоградской области. В обязанности Еврея входило поддерживать преступные традиции в регионе, а также контролировать деятельность местных банд, пишет mk.ru.

Впоследствии стражи порядка узнали об этом и прибыли к Юношеву домой. Там они нашли самого криминального авторитета и несколько коробок с чаем и сигаретами, которые предназначались для его знакомых в тюрьме. Сейчас мужчина находится под стражей.

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#задержание #криминальный авторитет #волгоградская область #еврей

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