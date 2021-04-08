Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) рассказало о регистрации тест-системы, которая может выявить любой штамм коронавируса в России.

Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) рассказало о регистрации тест-системы, которая может выявить любой штамм коронавируса в России.

Регистрационное удостоверение на набор реагентов для качественного определения РНК вируса в мазках со слизистой выдано 8 апреля. Разработка считается самым быстрым на рынке вариантом проведения исследования для выявления РНК COVID-19.

Тест-система имеет в составе внутренний контрольный образец, позволяющий контролировать все этапы испытания для каждого мазка и оценивать влияние потенциальных ингибиторов на его результаты. Специалисты рассказали, что аналитическая чувствительность системы составляет 5х103 ГЭ/мл, специфичность — 100%. Информация размещена на официальном сайте ФМБА России.