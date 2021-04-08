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14:49   8 Апреля 2021
Происшествия

Сотрудники ФСБ нагрянули с обыском к известному уральскому адвокату

Сотрудники ФСБ нагрянули с обыском к известному уральскому адвокату

ФСБ проводит обыски в екатеринбургском офисе адвокатской конторы "Магнат", где работает известный правозащитник Сергей Колосовский.

По данным правоохранителей, следственные действия проводятся в рамках расследования уголовного дела о незаконной банковской деятельности. Сам Колосовский фигурантом дела не является, однако в суде он представлял интересы руководителей фирм-однодневок.

Сотрудники ведомства изъяли документы, касающиеся финансовой деятельности организации. Официального комментария в ФСБ пока не давали.

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#екатеринбург #фсб #адвокат

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