Сотрудники ФСБ нагрянули с обыском к известному уральскому адвокату

ФСБ проводит обыски в екатеринбургском офисе адвокатской конторы "Магнат", где работает известный правозащитник Сергей Колосовский.

ФСБ проводит обыски в екатеринбургском офисе адвокатской конторы "Магнат", где работает известный правозащитник Сергей Колосовский.

По данным правоохранителей, следственные действия проводятся в рамках расследования уголовного дела о незаконной банковской деятельности. Сам Колосовский фигурантом дела не является, однако в суде он представлял интересы руководителей фирм-однодневок.

Сотрудники ведомства изъяли документы, касающиеся финансовой деятельности организации. Официального комментария в ФСБ пока не давали.