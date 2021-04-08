14:46 8 Апреля 2021Политика
Путин и Меркель выразили обеспокоенность из-за эскалации в Донбассе
Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель выразили беспокойство на фоне эскалации в Донбассе. Об этом сообщил Кремль.
Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель выразили беспокойство на фоне эскалации в Донбассе. Об этом сообщил Кремль.
Лидеры двух стран созвонились в четверг. Политики обсудили обострившуюся ситуацию в Донбассе. Путин и Меркель призвали стороны конфликта к сдержанности и активизации переговоров. Российский лидер указал коллеге на провокационные действия Украины, которая в последнее время намеренно обостряет обстановку на линии соприкосновения, говорится в сообщении Кремля.