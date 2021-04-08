Путин и Меркель выразили обеспокоенность из-за эскалации в Донбассе

Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель выразили беспокойство на фоне эскалации в Донбассе. Об этом сообщил Кремль.

Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель выразили беспокойство на фоне эскалации в Донбассе. Об этом сообщил Кремль.

Лидеры двух стран созвонились в четверг. Политики обсудили обострившуюся ситуацию в Донбассе. Путин и Меркель призвали стороны конфликта к сдержанности и активизации переговоров. Российский лидер указал коллеге на провокационные действия Украины, которая в последнее время намеренно обостряет обстановку на линии соприкосновения, говорится в сообщении Кремля.