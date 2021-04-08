Депутат Томска Ульянова призвала создать социальный кластер для особенных людей

Депутат Думы Томска от Партии Роста, президент благотворительного фонда «Равенство возможностей» Елена Ульянова предложила создать в городе социальный кластер для особенных людей.

Депутат Думы Томска от Партии Роста, президент благотворительного фонда «Равенство возможностей» Елена Ульянова предложила создать в городе социальный кластер для особенных людей.

По ее словам, в городе нет возможностей по социализации через обучение в старших классах, колледжах, через организацию трудовых мастерских, совместного досуга или бизнеса. После окончания девяти классов большинство томских особенных детей замыкаются дома. Это приводит социальной и физической деградации как родителей, так и их подопечных, которые оказываются выключены из жизни полумиллионного города.

«Многолетние подвижнические усилия отдельных энтузиастов, которых судьба столкнула с проблемами особенных людей, заслуживают уважения и благодарности, но только общими усилиями возможен прорыв в деле социализации несколько десятков тысяч человек. Пинцетными мерами серьезную проблему не решить0», — убеждена Ульянова.

В социальном кластере будут учить и реабилитировать особенных людей, создавать условиях для их производительного труда, социализации и развития бытовых навыков. Сейчас в Томске идет поиск площадок, формируется пул акторов, определяются источники финансирования.