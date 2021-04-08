Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
15:15   8 Апреля 2021
Россия

Депутат Томска Ульянова призвала создать социальный кластер для особенных людей

Депутат Томска Ульянова призвала создать социальный кластер для особенных людей

Депутат Думы Томска от Партии Роста, президент благотворительного фонда «Равенство возможностей» Елена Ульянова предложила создать в городе социальный кластер для особенных людей.

По ее словам, в городе нет возможностей по социализации через обучение в старших классах, колледжах, через организацию трудовых мастерских, совместного досуга или бизнеса. После окончания девяти классов большинство томских особенных детей замыкаются дома. Это приводит социальной и физической деградации как родителей, так и их подопечных, которые оказываются выключены из жизни полумиллионного города.

«Многолетние подвижнические усилия отдельных энтузиастов, которых судьба столкнула с проблемами особенных людей, заслуживают уважения и благодарности, но только общими усилиями возможен прорыв в деле социализации несколько десятков тысяч человек. Пинцетными мерами серьезную проблему не решить0», — убеждена Ульянова.

В социальном кластере будут учить и реабилитировать особенных людей, создавать условиях для их производительного труда, социализации и развития бытовых навыков. Сейчас в Томске идет поиск площадок, формируется пул акторов, определяются источники финансирования.  

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#партия роста #общество #томск #социальная поддержка

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров